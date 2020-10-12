2020/10/12 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على ثلاثة ارهابيين عملوا عسكر ضمن صفوف داعش بمحافظة نينوى.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى”.واضافت، ان “الارهابيين من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لداعش في نينوى المركز الخبري الوطني.

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