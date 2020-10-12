الحكومة تفتح باب التقديم على 125 ألف وحدة سكنية

2020/10/12 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت الحكومة عزمها فتح باب التقديم على 125 ألف وحدة سكنية خلال الأيام القليلة المقبلة.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع “سكن لكل المصريين”.حضر الاجتماع كلاً من الدكتور عاصم الجزار، وزير […]

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