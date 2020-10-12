خبير اقتصادي يدعو الحكومة للعمل على تحسين اداء الملحقيات التجارية وربطها بمختلف المصانع

2020/10/12 | 11:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية ، الخبير الاقتصادي منار العبيدي ، “الحكومة العمل بقوة على تحسين اداء الملحقيات التجارية وربطها بمختلف المصانع العراقية”.

وقال العبيدي في تصريح لـ ” خبر برس” ، ان” الجهاز المركزي للاحصاء اعلن قيمة الصادرات السلعية خلال 2019 ، وبلغت قيمتها اكثر من 3.8 ترليون دينار ما تعادل 3.2 مليار دولار وتصدر بنزين المحركات قيمة الصاردات بنسبة بلغت 63% من مجمل الصادرات النفطية بقيمة بلغت 2.4 ترليون دينار واحتلت زيوت المستحصلة من النفط المركز الثاني من الصادرات بنسبة بلغت 30% من مجمل الصادرات بقيمة بلغت تقارب ال 1 ترليون دينار”.

وبين ان ” منتوجات الصناعة العراقية من مختلف المعامل العراقية اختفت بالكامل من قائمة الصادرات ، وكذلك لم تحتل المنتوجات الزراعية نسب عالية حيث لم يتجاوز نسبة التمر المصدر اكثر من 0.4% بقيمة لم تتجاوز 15 مليار دينار عراقي فقط “، موضحا ” بالرغم من وجود صندوق دعم الصادرات الذي منح تسهيلات وحوافز كبيرة للمصدرين الى ان ضعف عمليات التسويق وعدم القدرة على فتح اسواق خارجية لمختلف المنتوجات العراقية المصنعة في القطاعات العامة والخاصة والمختلفة ادى الى ضعف قيمة تصدير تلك المنتوجات “.

واشار الى ان” المساهمة في رفع قيمة الصادارات العراقية من مختلف المصانع العراقية سيساهم في زيادة الناتج المحلي العراقي والقدرة على توفير فرص عمل تساهم في تخفيض نسب البطالة كما ان ضعف صندوق دعم الصادرات على تسويق الخدمات المقدمة من قبله لمختلف المصدرين ادى الى عدم الاستفادة الحقيقية من الحوافز المقدمة من الصندوق والتي تصل الى اكثر من 15% من قيمة الصادرات وهي حوافز كبيرة لو اخذت دورها لساهم في دفع عجلة الصناعة والتجارة الخارجية والقطاعات المرتبطة بها من النقل والخزن وغيرها في النمو “.

ولفت الى ان” احدى اسباب تراجع التصدير هو ضعف الملحقيات التجارية العراقية في الخارج وعدم قدرتها على ربط المنتوجات العراقية بالاسواق الخارجية والمساهمة في تعريف الدول المختلفة بالمنتوجات المصنعة داخل العراق وبمقارنة مع الاردن التي استطاعت تصدير منتجاتها الى اكثر من 122 دولة حول العالم من خلال تعريف مختلف الدول بمنتوجاتها من خلال نشاط سفاراتها وملاحقياتها التجارية “.

ودعا العبيدي ” الحكومة العمل بقوة على تحسين اداء الملحقيات التجارية وربطها بمختلف المصانع العراقية وانشاء نافذة يمكن اطلاع مختلف الدول على مجموعة المنتوجات العراقية المصنعة والعمل على تصديرها للتقليل الضغط على الاعتماد على النفط ورفع نسبة ما يمثله الصناعة السلعية والتحويلية من الناتج المحلي”.

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