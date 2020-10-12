النفط توضح بشأن مسألة تخفيض أسعار البنزين للمواطنين

2020/10/12 | 12:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نفت وزارة النفط ، الاثنين، اصدار التسعيرة الجديدة للبنزين عالي الاوكتاين “المحسن”، مبينة أن ما تم نشره هو توضيح عن نيتها اعادة النظر بالتسعيرة وفق دراسة اعدت لهذا الغرض.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تنفي ما نقلته بعض الوكالات الاخبارية والمواقع الالكترونية عن تصريحات صادرة عن الوزارة بخصوص نشر ارقام التسعيرة الجديدة للبنزين عالي الاوكتاين”.

وأكدت الوزارة، أنها “لم تذكر عن بيان وكيل الوزارة لشؤون التوزيع أية ارقام، ولم يتم التطرق الاعلان عن أية ارقام للتسعيرة الجديدة”، موضحاً أنه “ما تم نشره هو توضيح عن نيتها إعادة النظر بالتسعيرة وفق دراسة اعدت لهذا الغرض”.

واشارت الوزارة إلى أن “الاعلان عنها سيكون في موقعها الرسمي ووكالات الانباء حال اقرارها من قبل الجهات المعنية”، داعية، وسائل الاعلام والصحافة والمواقع الالكترونية إلى “توخي الدقة والموضوعية عند نقل وتداول الاخبار والمعلومات خدمة للصالح العام”.

وكان وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس قد ذكر امس الاحد في بيان، بأن الوزارة تدرس قرار مراجعة اسعار البنزين “عال الاوكتاين” في اطار توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة

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