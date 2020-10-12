2020/10/12 | 12:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الإثنين، (العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضير المقرر عقدها بين القادة في وقت لاحق.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان” الوزير فؤاد حسين التقى رئيس جمهوريّة مصر عبدالفتاح السيسي، وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”

واضاف انه ” تم بحث القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل”.

واشار الى ان “وزير الخارجية عرض لأهمّ موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غداً في القاهرة”.

ووصل فؤاد حسين، أمس الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال الاتفاقيات التي وقع في قمة عمان.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يبحث مع الرئيس المصري العلاقات الثنائية و”قمة القادة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يبحث مع الرئيس المصري العلاقات الثنائية و”قمة القادة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).