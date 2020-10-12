500 مليون دينار لكل 10 شباب يشتركون في انشاء مشروع.. التخطيط تكشف التفاصيل

2020/10/12 | 12:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن تخصيص ترليون دينار لاطلاق مشروع تشغيل الشباب للعام المقبل 2021 والذي سيوفر ما يقرب من اربعة الاف فرصة عمل ضمن سبع محافظات، فيما بينت ان الالية تكون عبر منح 500 مليون دينار لكل 10 شباب يشتركون في مشروع معين.

وافاد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الوزير السابق نوري الدليمي كان قد ابرم مع ثمانية مطورين عقد مشروع تشغيل الشباب ضمن سبع محافظات هي ذي قار وبابل والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة والانبار والبصرة ونينوى، بيد ان المشكلة التي واجهت المشروع هي عدم وجود غطاء قانوني لعمله”.

وأضاف الهنداوي، ان “هذا الامر دفع وزير التخطيط الحالي الدكتور خالد بتال النجم الى مفاتحة مجلس الوزراء والامانة العامة لاصدار قرار ليكون غطاؤه قانونيا”، موضحا ان “المقترح هو ان تتحول ادارة المشروع الى وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب المعنيتين بشريحة الشباب واجراءات القروض وآليات منحها، مؤكداً ان الوزارتين ماضيتان باستكمال باقي الاجراءات، بينما فتح المطورون ابوابهم لاستقبال طلبات المشاريع”.

وبين الهنداوي أن “البنك المركزي سيوفر الغطاء المالي للمشروع، وسيتم منح مجموعة من الشباب لا يقل عددهم عن عشرة، قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دينار بحسب فكرة المشروع الذي سيقدمونه، مبينا ان المبلغ سيغطي وفقا للحسابات الاقتصادية، كلفة مشروع متوسط او صغير، اضافة الى ان المطور سيكون مساهما بالمشروع من خلال وضع نسبة من رأس ماله ليكون هناك ضمان للنجاح”.

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