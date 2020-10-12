2020/10/12 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، الاثنين، نظيره الإيراني عبد الناصر همتي الذي يزور العراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي.

وبحث اللقاء، بحسب بيان من المصرف، “إطار التعاون في القطاع المصرفي بين الجانبين وسبل الحلول والمعالجات للمستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني ضمن حدود الأطر الخاصة بذلك”.

ووصل محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يصدر توضيحاً بشان المحادثات الإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يصدر توضيحاً بشان المحادثات الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).