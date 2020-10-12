العتبة العباسية: أكثرُ من 100 ألف زائرٍ تمّت لهم زيارة الأربعين بالنيابة

2020/10/12 | 12:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت شعبةُ تقنيّة المعلومات والشبكات التابعة لقسم إعلام العتبة العبّاسية المقدّسة، الاثنين، أنّ نافذة الزيارة بالنيابة المنبثقة من شبكة الكفيل العالميّة، قد استقبلت وأدّت زيارة الأربعين بالنيابة عن أكثر من (100) ألف زائرٍ من مختلف بلدان العالم، عبر مواقعها (العربيّ – الإنكليزيّ – الفارسيّ – التركيّ – الأوردو – الفرنسيّ – السواحليّة – الألمانيّ).

وقال مسؤول الشعبة حيدر طالب عبد الأمير في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “انه نتيجةً للظرف الاستثنائيّ الذي يعيشه العالم بشكلٍ عام والعراق على وجه الخصوص، ونتيجةً لتداعيات وباء كورونا وعدم مقدرة عددٍ كبير من الزائرين أداء زيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس(عليهما السلام)، فقد شهدت هذه النافذة زيادةً في أعداد المسجّلين من مختلف دول العالم، وبناءً عليه فقد وضعنا خطّةً خاصّة لأداء مراسيم هذه الزيارة بالنيابة عنهم”.

وأوضح: “تشرّف الإخوةُ السادةُ الخدم في العتبة العبّاسية المقدّسة بتأدية هذه الزيارة المباركة، وقد أُدّيت عند المرقدَيْن الطاهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس(عليهما السلام)”.

وتابع عبد الأمير: “كان هناك وقتٌ واسع للإعلان عن هذه الزيارة ، ليتسنّى استقبال أكبر عددٍ ممكن من الزائرين المُسجِّلين، الذين كان أغلبهم من الدول الآتية: ( العراق، إيران، لبنان، باكستان، روسيا، أمريكا، بريطانيا، الهند، السعوديّة، السويد، كندا، الكويت، ماليزيا، أستراليا، الجزائر، البحرين، مصر، ألمانيا، إيسلندا، النمسا، اليونان، هولندا، تونس، الدنمارك، النرويج، قطر، بلجيكا، المغرب، أفغانستان، عُمان، الأكوادور، البرازيل، الأرجنتين، سويسرا، نيجيريا، غانا، اليمن، إندونيسيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، تركيا، أذربيجان، قبرص، فنلندا، الصين، إيرلندا، هونج كونج، اليابان، الإمارات، السودان)”.

وأوضح، أن “الاستعدادات جارية حاليّاً لإطلاق حملةٍ موسّعة لتأدية الزيارة بالنيابة في ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الـ(28) من صفر الخير من خلال نفس النافذة على شبكة الكفيل، وستتمّ بطريقةٍ مغايرة عن سابقتها، وذلك لاستثنائيّة الظرف الحالي ولعدم مقدرة مجيء أعدادٍ كبيرة من الزائرين لتأدية مراسيم هذه الزيارة”.



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