أسعار النفط تهبط 2% مع مخاوف ارتفاع المعروض

2020/10/12 | 12:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بحوالي 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف ارتفاع المعروض جراء تراجع حدة إعصار "دلتا" في خليج المكسيك.

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