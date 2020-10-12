الصناعة تقرّر شراء زيت الطعام من مصانع الإمام الهادي

2020/10/12 | 12:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن قرار المجلس الوزاري للاقتصاد والخاص بشراء مادة زيت الطعام من المصانع المحلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد أصدر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أيلول/سبتمبر الماضي قرارًا ينص بأن على وزارة التجارة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦١ ) لسنة ٢٠١٧ فيما يتعلق بالتعاقد مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن لشراء مادة زيت الطعام".

وأشارت إلى "إنتاج الشركة المذكورة من زيت الطعام علامة (البنـت) والذي يتم إنتاجه في مصنع إنتاج وتعبئة زيت الطعام ضمن مصانع الإمام علي الهادي في محافظة ميسان حيث يعد من المصانع الجديدة والمتطورة ويعمل بطريقة أوتوماتيكية وفق أحدث التقنيات العالمية في كل مراحل الإنتاج بدءًا من صناعة العبوة وصولًا إلى إنتاج وتعبئة الزيت".

وأكدت الصناعة على أن "الزيت المنتج نباتي نقي بنسبة (١٠٠% ) خال من الكوليسترول ومطابق للمواصفات العراقية والعالمية وبحجم (١) لتر للعبوة وقد صنع خصيصًا لوزارة التجارة لغرض توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينيـة".

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