2020/10/12 | 12:13 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 12 أكتوبر 2020 | 12:09 مساءً | عدد القراءات : 4

تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي بنظيره الإيراني

بغداد/..



كشف المكتب الإعلامي، للبنك المركزي العراقي، الاثنين، لقاء محافظه بنظيره الإيراني.

وذكر بيان للمكتب، تلقته "عين العراق نيوز"محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل اليوم، نظيره الإيراني عبد الناصر همتي الذي يزور العراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء الذي حضره ايضاً من الجانب العراقي مدير عام المصرف العراقي للتجارة TBI، بحث إطار التعاون في القطاع المصرفي بين الجانبين وسبل الحلول والمعالجات للمستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني ضمن حدود الأطر الخاصة بذلك".

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