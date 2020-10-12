الاستخبارات: اعتقال ثلاثة 'إرهابيين' وفق المادة 4 إرهاب

2020/10/12 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال مطلوبين

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وذكرت الوكالة، في بيان اليوم، 12 تشرين الأول 2020، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، من القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش ".

وأضاف البيان أن "الارهابيين عملوا في مايسمى ولاية نينوى بصفة عسكر، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

ر.إ

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