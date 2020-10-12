توضيح من مصرف الرشيد بشأن سلف المتقاعدين

2020/10/12 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

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اموال في مصرف عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اصدر مصرف الرشيد، الإثنين، توضيحا جديدا بشأن سلفة المتقاعدين.

وذكر المصرف في بيان اليوم، 12 تشرين الأول 2020، أن "تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل حصرا ولا تمنح لخلفه".

واضاف البيان أن "التقديم يتم بحضور المتقاعد شخصيا الى الفرع المروج ولا تقبل الوكالة عنه سواء كانت عامة او خاصة وان لا يكون بذمة المتقاعد سلفة سابقة مستلمة من مصرفنا غير مسددة".

وكان مصرف الرشيد قد أعلن في وقت سابق، عن منح سلفة للمتقاعدين من حاملي بطاقة (نخيل)".

ر.إ

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