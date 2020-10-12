خلال الـ 24 الماضية.. روسيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا

2020/10/12 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين (12 تشرين الاول 2020)، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض طفيف لعدد الوفيات الجديدة.

وذكرت السلطات في موقفها الوبائي اليومي، ان "المؤسسات الصحية سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 13592 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و312310".

واضافت، أنه "توفي 125 شخصاً بكوفيد-19 خلال اليوم، ليرتفع حصيلة الوفيات إلى 22722".

وأشارت السلطات الصحية الروسية، الى ان "حالات الشفاء بلغت 3793 مريضا خلال أمس بلغ مجموع المتعافين مليونا و24235 شخصا، مع بقاء 265353 حالة نشطة".

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