وزير الخارجية يلتقي السيسي.. ويعرض له أهم موضوعات قمة الغد

2020/10/12 | 12:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} إلتقى وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الاثنين، برئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بدأ حسين يوم أمس زيارة رسمية.وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف، في بيان تلقته {اين نيوز} إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى رئيس جمهوريّة مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".واضاف: "كما بحث موضوعة القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل".وعرض وزير الخارجية "لأهمّ موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غداً في القاهرة".

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