المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية تقدر بـ3 مليارات متر مربع

2020/10/12 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف خبير دولي متخصص ببرنامج الأمم المتحدة لإزالة الألغام في العراق، أن المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية تقترب من ثلاثة مليارات متر مربع.

وقال الخبير بير لودهاس، المدير الأقدم لبرنامج العراق الأممي، قال إن هناك زيادة في أعداد المخلفات الحربية وأشكال أخرى من المواد المتفجرة، من ضمنها العبوات الناسفة المبتكرة بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في عام ألفين وأربعة عشر.

وكشف الخبير أن العراق من أكثر دول العالم تلوثا من حيث المساحة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية على مستوى عال.

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