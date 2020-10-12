تدهور صحة الشيخ الزكزاكي وزوجته بسبب حرمانهما من الرعاية الطبية

2020/10/12 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت سهيلا الزكزاكي نجلة زعيم الحركة الاسلامية النيجيرية الشيخ إبراهيم الزكزاكي، تدهور صحة والديها بسبب حرمانه من الرعاية الطبية.

وقالت نجلة الشيخ الزكزاكي ان والديها ألقي القبض عليهم وهما مجروحان وبسبب الاهمال الطبي ساءت صحتهما البدنية.

وكان قد اصيب الشيخ الزكزاكي بطلقة في عينيه ادت لفقدانه احدهما واصابة الاخرى بزرق العين والاهمال الشديد يعرضه للعمى التام.

واضافت ان والدها خلال فترة سجنه اصيب مرتان بسكتة دماغية وتسمم في الدم من الرصاص والكادميوم.

اما عن والدتها فقالت انها اصيب بـ5 رصاصات من قبل وكان لابد ان تخضع لعملية جراحية لازالة الشظايا لكن حرمت من ذلك مما يجعلها تعاني من الم شديد في بطنها.

كما انها تعاني من التهاب المفصل التنكسي وكان يجب ان تخضع لعملية تغيير مفصل الركبة منذ 3 سنوات لكن وزارة الضمان الاجتماعي لم تعطها تصريح للعلاج مما جعل فرصتها في العلاج تضيع وتستخدم حاليا كرسي متحرك.



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