محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره الإيراني معالجة المستحقات المالية

2020/10/12 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ،اليوم الاثنين،مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي سبل الحلول والمعالجات للمستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للبنك المركزي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " مخيف استقبل نظيرة الايراني عبد الناصر همتي الذي يزور العراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي".

واضاف ،ان "الجانبين بحثا بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة TBI أطار التعاون في القطاع المصرفي بين الجانبين وسبل الحلول والمعالجات للمستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني ضمن حدود الأطر الخاصة بذلك".

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