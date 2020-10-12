وصل مرحلة متقدمة.. أميركا تستثمر نصف مليار دولار في هذا العلاج لكورونا

2020/10/12 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة صناعة الأدوية "أسترازينيكا" الاثنين، أن الحكومة الأميركية تستثمر حوالي نصف مليار دولار في صنع وتوزيع علاج ضد كوفيد-19 على نطاق واسع وبات في مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.

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