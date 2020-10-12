أسعار النفط تنخفض 1% مع استئناف شركات أمريكية الإنتاج

2020/10/12 | 12:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انخفضت أسعار النفط واحدا في المئة للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين، مع شروع منتجين أمريكيين في استئناف العمل بعد الإعصار دلتا، وانتهاء إضراب للعمال أثر على الإنتاج في النرويج.

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