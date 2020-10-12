بالصور.. قضاء طويريج يعزي جثمان السيد جاسم الطويرجاوي

2020/10/12 | 12:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} وصل جثمان الخطيب الحسيني الراحل السيد جاسم الطويرجاوي الى قضاء طويريج.

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