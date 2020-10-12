اعتقال 19 ارهابيا في دير الزور

2020/10/12 | 12:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وحدات حماية الشعب يوم الاثنين، عن اعتقال 19 ارهابيا في ريف دير الزور.

وذكرت الوحدات خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه:

ان مكافحة الارهاب نفذت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي عملية امنية في بلدتي دشيشة وصور في ريف دير الزور، موضحة، ان 19 ارهابيا ضمن عصابات داعش الارهابية تم اعتقالهم خلال العملية التي تمت قبل يومين.

واضافت: انه تم الاستيلاء ايضا على كميات متنوعة من الاسلحة.

PUKmedia عن اعلام وحدات حماية الشعب‌

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