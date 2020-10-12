بالارقام .. صادرات العراق في العام الماضي التي تجاوزت الـ 3 مليارات دولار

2020/10/12 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم

الاثنين، قيمة الصادرات السلعية خلال

2019 وبلغت قيمتها اكثر من 3.8 ترليون دينار

ما تعادل 3.2 مليار دولار وتصدر بنزين

المحركات قيمة الصادرات بنسبة بلغت 63%

من مجمل الص

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