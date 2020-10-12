الأمم المتحدة تصنف العراق كأكثر دول العالم تلوثا بالألغام

2020/10/12 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام

في الأمم المتحدة "UNMAS" اليوم الاثنين،

بأن المساحة الملوثة بالألغام

والمخلفات الحربية في العراق بلغت

بحدود 3 مليارات متر مربع ، ليكون بذلك

العراق أكثر دول العالم

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