البنك المركزي يوضح تفاصيل محادثات

2020/10/12 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى محافظ البنك المركزي، مصطفى

غالب، الاثنين، نظيره الإيراني عبد

الناصر همتي الذي يزور العراق برفقة وفد

مصرفي واقتصادي.

وبحث اللقاء، بحسب بيان من البنك

المركزي تلقته وكالة نون الخبرية، "أطار

التعاو

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