تشييع جثمان الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي (صور وفيديو)

2020/10/12 | 12:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل، اليوم الاثنين، جثمان الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي إلى قضاء طويريج في محافظة كربلاء، وسط حضور كبير من المواطنين للشماركة في تشييع جثمانه.



وأفاد مراسلنا، (12 تشرين الأول 2020)، بأن جثمان الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي، وصل صباح اليوم إلى قضاء طويريج، وكان بانتظاره الآلاف من المواطنين، الذين احتشدوا للمشاركة في تشييع جثمانه ونقله إلى مثواه الأخير في صحن الإمام الحسين بمحافظة كربلاء.

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