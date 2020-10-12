محمد بن زايد و نتنياهو في لقاء قريبا..بعد المصادقة على معاهدة السلام

2020/10/12 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، على أن يلتقيا قريبا.وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إنه “دعا ولي عهد أبوظبي إلى زيارة إسرائيل، وتلقى دعوة لزيارة الإمارات”، لكن لم يحدَد تاريخ بعد لأي من الزيارتين.بدوره قال الشيخ محمد بن […]

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