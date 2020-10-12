الحكومة الإسرائيلية تقر اتفاقية السلام مع الإمارات.. ودعوات لنتانياهو لزيارة أبوظبي

2020/10/12 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الحكومة الاسرائيلية قبل قليل اتفاق السلام مع الإمارات، ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق في يوم الخميس القادم، على الكنيست من أجل المصادقة عليه.

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