القبض على متهم بحوزته مخطوطات عبرية نفيسة في بغداد

2020/10/12 | 13:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر عن وجود احد المتهمين يتاحر بالقطع الأثرية، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه بمنطقة الشعب ببغداد وبالجرم المشهود وبحوزته قطعتين اثريتين عبارة عن مخطوطات باللغة العبرية عليها رسوم ونقوش ومرصعة بالاحجار الكريمة تعود الى العصور القديمة.

حيث تم تنظيم محضر ضبط بالمواد وايداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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