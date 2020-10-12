استئناف جلسة البــرلمان برئاسة الكعبي

2020/10/12 | 13:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استأنف مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته رقم 11 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة / السنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الاول.

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