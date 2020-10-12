الفاو ترحب بالمساعدات الامريكية للعراق

2020/10/12 | 13:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمساهمة الإضافية البالغة 2.2 مليون دولار من وكالة الحد من التهديدات الدفاعية / الولايات المتحدة الأمريكية ، لتعزيز الخدمات البيطرية في المحافظات المستهدفة في العراق وبناء القدرات في التعرف على الأمراض، والتشخيص ميدانياً ومختبرياً، وبائية الامراض، جمع البيانات وتحليلها والإبلاغ ، وأنظمة الإنذار المبكر للأمراض الحيوانية عالية الخطورة.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، اعرب عن التزام المنظمة بتعزيز قدرة الخدمات البيطرية على اكتشاف وتشخيص والإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الشديدة العدوى.



وقال: "نظرًا لأن العالم بأسره يتعامل مع جائحة فيروس كورونا عالميًا ، فإن التركيز على مرونة المجتمع من خلال مكافحة الأمراض أمر مهم بشكل خاص.



سيعزز هذا المشروع القدرات التقنية والمؤسسية للخدمات البيطرية العراقية من أجل المراقبة الفعالة والسيطرة على الأمراض الانتقالية والأمراض العابرة للحدود لحماية الماشية من الخسائر وتقليل الأخطار الشديدة على صحة الإنسان وسلامته ".



كما اكد على أهمية الشراكة والتعاون المتبادل مع أصحاب المصلحة الوطنيين والجهات الأخرى العاملة في نفس المجال.

على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة العراق ، فإن برامج المراقبة والمكافحة مقيدة بالموارد غير الكافية بسبب انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا والتي أثرت على خدمات الصحة الحيوانية في المناطق الحدودية وزادت من مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية شديدة العدوى في المنطقة.

يكافح النظام الصحي في العراق في التعامل مع مكافحة جائحة كورونا.



سيضمن نظام الإنذار المبكر المحسّن جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات والسياسات الجديدة ، وتوفير خدمات الصحة الحيوانية ، أن تظل الثروة الحيوانية ، وهي مصدر أساسي لكسب العيش للعراقيين ، صحية وخالية من تفشي الأمراض الانتقالية، ستدعم منظمة الفاو الخدمات البيطرية من خلال تحسين الاتصالات بين السلطات العراقية الإقليمية والمركزية ، وكذلك مع مجتمعات الرعاة ، من أجل المساعدة في التخفيف من خطر الأمراض الحيوانية شديدة العدوى داخل المنطقة.

تعرب منظمة الأغذية والزراعة عن امتنانها للولايات المتحدة الأمريكية - وكالة الحد من التهديدات الدفاعية، على هذه المساهمة السخية التي تهدف إلى توسيع نطاق المشروع الجاري "تحسين تقديم خدمات صحة الحيوان ومراقبة الأمراض في العراق" ، والذي يحقق إجمالي المبلغ المساهم من الوكالة إلى أكثر من 3.5 مليون دولار.

PUKmedia عن اعلام يونامي

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