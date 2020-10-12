لماذا سكتنا على وقاحة ماكرون؟

2020/10/12 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حمزة مصطفى

لو كان الذي قال أن الإسلام "مأزوم" شخص

آخر وليس الرئيس الفرنسي إيمانويل

ماكرون, وأقصد بالشخص الآخر رجل دين

مسيحي أو يهودي أو أية ديانة أخرى سواء

كانت الإبراهيمية أو غيرها.



ولو كان

ال

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