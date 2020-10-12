2020/10/12 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد محافظة النجف الاشرف لاحياء ذكرى

وفاة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه

وآله وسلم، والتي ستشهد توافد ملايين

الزائرين من مختلف محافظات البلاد.

وقال عضو مجلس إدارة العتبة العلوية

المقدسة فائق الشمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة نون الخبرية تنشر التفاصيل الكاملة لاستعدادات "النجف" لزيارة "وفاة الرسول الاعظم") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة نون الخبرية تنشر التفاصيل الكاملة لاستعدادات "النجف" لزيارة "وفاة الرسول الاعظم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).