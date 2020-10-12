طويريج.. تشييع جثمان الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي (صور)

2020/10/12 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات من

مراسم تشييع جثمان الخطيب الحسيني

السيد جاسم الطويرجاوي، في طويريج مركز

قضاء الهندية غربي محافظة كربلاء.

ووصل جثمان "الطويرجاوي" صباح اليوم إلى

قضاء الهندية، وكان بانت

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