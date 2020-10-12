الدفاع تصدر توضيحاً بشأن مقتل آمر مدرسة تدريب كركوش

2020/10/12 | 13:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اصدرت وزارة الدفاع ،الاثنين، توضيحاً بشأن مقتل آمر مدرسة تدريب كركوش على يد زميله، مبينة ان شجار وقع بين الطرفين تطور الى استخدام السلاح.وقالت لوزارة في بيان تلقت،/المعلومة/ نسخة منه ان ” الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في ديالى، حصل بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن (عدنان خلف وكاع) ومساعده العقيد (وائل خليل إبراهيم) أثناء العمل”.واضافت ان “الشجار تطورت الى استخدام السلاح، اذ قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى الى وفاته وبعدها أطلق النار على نفسه ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى”.واكدت وزارة الدفاع إنه تم إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادث.انتهى 25

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