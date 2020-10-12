بكمين محكم.. ضبط مخطوطات تعود للعصور القديمة بحوزة تاجر آثار في بغداد (صور)

2020/10/12 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الأمنية، الاثنين، القبض على أحد تجار الآثار بحوزته مخطوطات أثرية في العاصمة بغداد. وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الأول 2020)، إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر عن وجود احد المتهمين يتاجر بالقطع الأثرية، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية".

وتابع، "بعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه بمنطقة الشعب ببغداد بالجرم المشهود وبحوزته قطعتين أثريتين عبارة عن مخطوطات باللغة العبرية مرصعة بالاحجار الكريمة برسوم ونقوش تعود إلى العصور القديمة".

وأضاف، "تم تنظيم محضر ضبط بالمواد وايداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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