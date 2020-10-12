انطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية والسادس الابتدائي والثالث المتوسط

2020/10/12 | 13:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة التربية ، اليوم الاثنين، انطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية ، بالاضافة الى السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020 .وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” الوزارة هيأت جميع المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية ، فضلاً عن ذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم لها حافظاً على سلامة الطلبة الاعزاء”.واضافت ان “ي وزير التربية ،علي حميد الدليمي تمنى النجاح والموفقية لجميع الطُلاب وتحقيق اعلى مراتب التفوق والسير في اكمال مشوارهم العلمي وبما يخدم بلدنا الحبيب “.انتهى 25

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