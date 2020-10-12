الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز

2020/10/12 | 13:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز.

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