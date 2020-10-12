تقرير: استقرار الاستثمارات بقطاع الغاز في الشرق الأوسط رغم تحديات كورونا

2020/10/12 | 13:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: كشف تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن الاستثمارات المقررة بقطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت استقراراً في العام 2020، مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من التراجع الحاد للطلب العالمي.

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