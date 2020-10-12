الرافدين يصدر توضيحًا بشأن قروض السيارات

2020/10/12 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مصرف الرافدين، أن منح قروض السيارات للمواطنين والموظفين والمتقاعدين يكون بفترة إمهال ثلاثة أشهر للتسديد بعد الاستلام.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "تسديد الأقساط الشهرية لقروض السيارات يبدا بعد (3) أشهر من الاستلام بنسبة فائدة محددة لقروض السيارات تكون (4) بالمئة".

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