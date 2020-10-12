للعام الثاني، كرمليس تحصد السمسم بعد تحريرها من سيطرة داعش

2020/10/12 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل بإمكانيات ذاتية وبسيطة قام مجموعة من الفلاحين في بلدة كرمليش بالتعاون مع الخورأسقف ثابت حبيب راعي خورنة كرمليس للكلدان بزراعة محصول السمسم في الأراضي الواسعة لأوّل مرّة الخاصة بالكنيسة، حيث كانت طريقة الزراعة على شكل تهيئة لإستمراية زراعة هذا المحصول وتوزيعه لمعامل الراشي في سهل نينوى، وتعتبر هذه الزراعة مهمة جدّا …

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