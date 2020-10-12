حسين الجسمي يدعى للغناء في تل أبيب

2020/10/12 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن “إسرائيل” تنتظر المغني الاماراتي حسين الجسمي، وذلك في أول تعقيب إسرائيلي على زيارة المغني الإسرائيلي الشهير “عومير أدام” إلى الامارات مؤخرا.وقال أدرعي في منشور له على صفحته عبر “الفيسبوك”: “ننتظر حسين الجسمي في إسرائيل”.وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أن مطرباً إسرائيلياً يشارك في احتفالات […]

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