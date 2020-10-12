القدو: الحكومة قدمت تنازلات متسارعة ضمن المؤامرة على سهل نينوى

2020/10/12 | 13:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد.اتهم القيادي في الحشد الشعبي وعد القدو، الاثنين، الحكومة الاتحادية بتقديم التنازلات لاقليم كردستان على حساب سكان سهل نينوى، مبينا ان التنازلات باتت تتسارع بعد استهداف مطار اربيل .وقال القدو خلال المؤتمر الصحفي لمكونات سهل نينوى تابعته /المعلومة/ ان ” الاحداث تتسارع والمؤامرات على المحافظة باتت ملموسة “.واضاف ” نتفاجأ بان من يخطط لمناطقنا ليسوا منا وغير مكترثين لحقوقنا ولن نكون قاعدة لخلق التوترات واتهام اللواء 30 بالحشد بقصف أربيل غير صحيح “.وتابع انه “و بعد كل حادثة نرى ان التنازلات تكون على حساب أبناء مناطقنا على الجهات المعنية العمل لارجاع البيشمركة الى الخط الأزرق “.واوضح ان ” المادة 140 “المشؤومة” وضعت كأداة لتقسيم العراق الى دويلات وان اتفاق الحكومة المركزية والاقليم في سنجار عقد كأنه بين دولتين “.انتهى 25د

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