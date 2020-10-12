الزراعة النيابية: 3700 درجة وظيفية للمهندسين الزراعيين

2020/10/12 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت لجنة الزراعة النيابية، الاثنين، عن وجود 3700 درجة وظيفية للمهندسين الزراعيين لكن الامر متوقف على إقرار الموازنة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، إن "اللجنة تباحثت مع وزير الزراعة محمد الخفاجي في ما يخص فقرة الحذف والاستحداث"، مبينة أن "وزير الزراعة أكد وجود 3700 درجة وظيفية تنتظر إقرار الموازنة لتعيين المهندسين الزراعيين، كلاً حسب اختصاصه"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف أنه "تم إدراج فقرة مهمة في التدرج الطبي، حتى تشمل جميع الأطباء البيطريين بالتعيين المركزي، أسوة بالأطباء البشريين، إذ تمت القراءة الأولى، ورفعت القراءة الثانية لهيئة الرئاسة، وسيتم التصويت عن قريب، وسيصبح التعيين مركزيَّا".

وأشار إلى أن "إقرار التفرغ الزراعي للمهندسين الزراعيين يعتبر خدمة مجزية وسيضمن لهم التقاعد، كما سيمنحون أراضي نموذجية، حتى نوسع القطاع الزراعي، وتكون مؤهلات خاصة للمهندسين الزراعيين".

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