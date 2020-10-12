ترشيح ايزيدي من اللاجئين في ألمانيا لمنصب قائممقام سنجار

2020/10/12 | 13:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..من المقرر اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان في حين لدى القضاء قاممقائمين الآن.وذكرت شبكة رووداو الإعلامية الكردية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، إنه وبحسب المعلومات التي حصلت عليها فإنه تم ترشيح كوردي إزيدي من المقيمين في ألمانيا لتولي منصب القائممقام وسيعود إلى سنجار قريباً بهذا الغرضونقلت عن نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية بشار الكيكي قوله، إن “وضع سنجار يحتاج إلى إجراء تغييرات إدارية وأمنية والخطوة الأولى هي إنهاء الوجود العسكري في المدينة لتتمكن الإدارة الجديدة من القيام بعملها”.



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