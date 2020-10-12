النمط الألماني من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (2) - عبدالله تركماني

2020/10/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني في هذا السياق الألماني الخاص، يمكن أن نفهم كيف جعلت " خطابات إلى الأمة الألمانية " فيخته (1762-1814) المنظّر الأول للقومية الألمانية وأباً للوحدة الألمانية، فقد جاءت خطاباته الأربعة عشرة خلال شتاء 1807- 1808 بعد الهزيمة أمام نابوليون في معركة تينا Tena (7).



وكانت ذات طابع تربوي، حيث دعا إلى " تربية جديدة " تحرّر " الفكرة/المثال "، تؤمّن " طهر الإرادة "، وتطرد " الأنانية " مصدر كل مصائب ألمانيا، وي ......





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