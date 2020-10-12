صندوق الأسرار-الجنس- - نادية خلوف

2020/10/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف التناقض بين الرغبة الجنسية وقيم المجتمع يجعلنا نفعل تحت الطاولة ما لا نفعله في العلن.



قد نكون جميعاً نمارس في الخفاء ما لا نعلنه للمجتمع سواء كنّا نساء أم رجالاً ، الفرق بين ما لا تعلنه المرأة ولا يعلنه الرّجل هو: قد تمارس المرأة الدّعارة أحياناً سواء بهدف المال، أو المتعة ، لكنّ القلة منهن يتجرّأن على ذلك حتى لو أردن ، وهنا دائماً أعني مجتمعاتنا العربية ، فليس لي خبرة سوى فيها، ويبقى الإنسان هو ......





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