بعد عودة ارشيف البعث.. اليهود يحركون الكونغرس لابقاء الارشيف اليهودي في امريكا

2020/10/12 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / ترجمة …كشف تقرير للوكالة اليهودية للانباء ان اعادة ارشيف حزب البعث الى العراق اثار مخاوف خاوف الجماعات اليهودية الأمريكية بشأن مستقبل آلاف الوثائق والكتب اليهودية ولفائف التوراة التي استولى عليها أتباع صدام في الثمانينيات خشية من اعادتها الى العراق.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ارشيف البعث الذي خزن في منزل كنعان مكية وتم نقله بعد ذلك الى الولايات المتحدت بسب مزاعم التهديدات الامنية ، والذي يضم ثمانية ملايين وثيقة ويزن 48 طن تم اعادته الى العراق في نهاية شهر آب الماضي”، مبينا أن ” الوثائق تحتوي على قوائم حساسة للغاية تضم أسماء آلاف المسؤولين في حزب البعث ، من القوميين المتطرفين الذين يحكمون العراق منذ الستينيات والمسؤولين عن تزييت عجلات النظام العراقي القمعي الشهير باخفاء المنشقين”.واضاف أن ” عودة ارشيف البعث الى العراق اثارت المخاوف لدى الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة باعتبارها تشكل سابقة سيئة للارشيف اليهودي، لكن الحكومة الأمريكية وقعت اتفاقا في ذلك الوقت تتعهد فيه بعودته إلى العراق والذي مر بعد ذلك بسلسلة من التأجيلات والمماطلات مددت بقاءه حتى عام 2021 في حين تبدو وزارة الخارجية الامريكية مصممة على اعادته الى العراق مهما يحدث “.وتابع أن ” الجماعات اليهودية بدأت بالتحرك للحصول على دعم من اعضاء الكونغرس الامريكي في اطار حملة لابقاء الارشيف في الولايات المتحدة وعدم اعادته الى العراق ، على الرغم من ان خياراتهم محدودة حيث تحمي اتفاقية لاهاي لعام 1954 الممتلكات الثقافية للشعوب بدلاً من الدول أو الأقاليم “.



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