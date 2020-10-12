برئاسة الكعبي.. البرلمان يستأنف جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات

2020/10/12 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، استئناف جلسة البرلمان الحادية عشرة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اليوم، 12 تشرين الأول 2020، ان مجلس النواب استأنف اعمال الجلسة رقم 11 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، الدورة النيابية الرابعة، برئاسة النائب الأول حسن الكعبي".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الذي أدار جلسة البرلمان يوم السبت الماضي، أكد ان الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، مستمرة لحين التوصل الى اتفاق على صيغة معينة للدوائر الانتخابية".

ر.إ

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