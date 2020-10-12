وفيات كورونا في كردستان تتجاوز الألفي حالة وأكثر من 56 ألف إصابة

2020/10/12 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

سجل إقليم كردستان، الاثنين (12 تشرين الأول 2020)، 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 700 إصابة جديدة في عموم مناطق الإقليم.

وقال بيان لوزارة صحة كردستان، حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "الإقليم سجل 720 إصابة جديدة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "الوزارة أجرت 5324 فحصاً للفيروس وبذلك يرتفع عدد الفحوصات الكلية إلى 530918 فحصاً".





وتابع البيان، أن "الإصابات كانت موزعة كالتالي (291 أربيل، 142 السليمانية، 27 كرمیان، 246 دهوك، 14 حلبجة) وحالات الشفاء سجلت 396 حالة".

ومع هذا الموقف الوبائي، بلغ عدد الإصابات الكلي بالإقليم 56465، والوفيات بلغت 2018 حالة، والشفاء بلغت 35276.





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